Insalata Pantesca di Benedetta, la ricetta tradizionale siciliana, il segreto è nel condimento: “Cosa i siciliani aggiungano all’olio”

Insalata Pantesca di Benedetta, la ricetta tradizionale e semplicissima. Una ricetta buonissima, preparata in poco tempo e con pochissimi ingredienti. Andiamo a vedere come si prepara e quali sono gli elementi.

Insalata Pantesca, Ingredienti

500 g patate lesse

200 g pomodorini

100 g cipolle rosse

20 g capperi1 cucchiaio (dissalati)

20 g olive 1 cucchiaio

30 ml olio extravergine di oliva

20 ml aceto

sale finoq.b.

pepe q.b.

Preparazione

Ricetta semplice semplice, con pochi passaggi e un risultato assicurato e buonissimo. Quindi prendiamo le nostre patate e le lessiamo. Ci vorranno circa 25 minuti, ma tutto dipende dalla pezzatura dei tuberi. Se sono molto grandi ci vorranno anche 35 minuti. Una volta cotte ( basterà affondare uno stuzzicadenti o una forchetta) le scolate e le sbucciate ( se poi avete tempo e un po’ di pazienza, potete anche prima sbucciarle e poi lessarle).

Ora tagliamo la cipolla: per non lacrimare basterà bagnare il coltello. La fate a fettine sottili. Una volta tagliata a rondelle la metterete in una ciotola con acqua fredda e aceto. Mescoliamo il tutto e lasciamo “macerare” per 10 minuti.

Ora tagliamo i pomodorini: se avete i “pachino” oppure quelli del piennolo li tagliate in due, se invece usate i ramati o quelli più grossi fateli a pezzi di un paio di centimetri. Unite basilico spezzato ( o tritato) e olio. Mescolate bene e fate insaporire.

Ora mettete le patate in un’insalatiera. Aggiungete quindi i pomodorini ( che avrete sgocciolato) e le olive nere. Mescoliamo il tutto e poi aggiungete la cipolla e i capperi ( questi dovranno essere dissalati. Sciacquateli bene). Aggiustiamo di sale e pepe e aggiungiamo due o tre cucchiai di olio di oliva. Mescoliamo il tutto.

Ci sono diversi accorgimenti che potete fare a questa insalata. C’è che la preferisce semplice e gustare con proteine varie come mozzarella, ricotta o carni in generale. C’è chi invece la consuma con tonno o pesce di altro genere direttamente nell’insalata. Potrete anche inserire all’interno della feta o dei tocchetti di formaggio.

Insalata Pantesca di Benedetta, la ricetta tradizionale siciliana, il segreto è nel condimento: “Cosa i siciliani aggiungano all’olio” scritto su Più Ricette da Redazione.