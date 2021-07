Insalate estive – 10 ricette facili e leggere

Raccolta di insalate estive, le 10 migliori ricette facili e leggere, con prodotti tipici della stagione estiva. In estate la voglia di mettersi ai fornelli, cala ai minimi storici. Bandito il forno, ma anche i fornelli non sono molto graditi, sopratttutto se la nostra cucina è esposta al sole e già calda la mattina all’alba. Per ovviare a questo problema, possiamo ricorrere alla preparazione di insaltone, da preparare anche in anticipo, così da poter cucinare la mattina, o addirittura la sera prima. In questo modo al momento di metterci a tavola, la nostra cucina non sarà rovente.

In questi anni di blog, ho preparato molte insalate estive, utilizzando verdure come peperoni, pomodori, portulaca e rucola, ma anche frutta come pesche, fichi o avocado.

Se siete amanti dei fichi provate Insalata di rucola e portulaca con fichi e feta

A frutta e verdura, spesso abbino legumi, ma anche carne o pesce, per insalate dal spore sempre diverso. Una delle insalata che più mi ha sorpreso, per la sua bonta, è l’insalata di trippa. Abituata preparare la trippa alla romana, o la trippa in umido alla maniera umbra, è stata una piacevolissima sorpresa scoprire che è buonissima anche in insalata. Nelle mie insalate non mancano mai i semi e frutta secca per una nota croccante, e fiori, per rendere le insalate belle, ma anche più saporite.

Alcune sono dei veri piatti unici, perfette anche da portare in ufficio per la pausa pranzo, o da mettere nel cestino da picnic.

Per restare sempre aggiornati, potete seguirmi anche tramite i miei canali social:

La pagina Facebook , ma anche Instagram, Pinterest e Telegram