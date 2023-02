Inscrição para o Sisu 2023 termina nesta sexta; veja relação das faculdades na área da Inter TV RJ

Para participar do processo seletivo para universidades públicas, o candidato precisa ter feito o Enem 2022 e não ter zerado na redação. O prazo de inscrição para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) termina nesta sexta-feira (24). O processo seletivo dá ingresso a universidades públicas já para o 1º semestre de 2023. As inscrições são feitas desde o dia 16 de fevereiro.

Para participar, o candidato deve entrar no site https://acessounico.mec.gov.br/sisu. É preciso ter feito o Enem 2022, não ter zerado na redação e não ter prestado o exame na condição de treineiro.

Confira abaixo a relação das universidades públicas na área de cobertura da Inter TV RJ.

Baixadas Litorâneas

Arraial do Cabo

IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro). Curso: Redes de Computadores.

Cabo Frio

IF Fluminense (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense). Cursos: Biologia, Engenharia Mecânica, Física, Gastronomia, Hotelaria e Química.

Rio das Ostras

UFF (Universidade Federal Fluminense). Cursos: Ciência da Computação, Enfermagem, Engenharia de Produção, Produção Cultural, Psicologia e Serviço Social.

Região Serrana

Nova Friburgo

UFF (Universidade Federal Fluminense). Cursos: Biomedicina, Fonoaudiologia e Odontologia.

CEFET/RJ (Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca). Cursos: Engenharia Elétrica, Física, Gestão de Turismo e Sistemas de Informação.

Petrópolis

CEFET/RJ (Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca). Cursos: Engenharia de Computação, Física, Matemática e Turismo.

UFF (Universidade Federal Fluminense). Cursos: Engenharia de Produção.

Faeterj (Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro). Curso: Tecnologias da Informação e Comunicação.

Norte e Noroeste Fluminense

Bom Jesus do Itabapoana

IF Fluminense (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense). Curso: Ciência e Tecnologia de Alimentos.

Campos dos Goytacazes

IF Fluminense (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense). Cursos: ABI – Ciências da Natureza: Ciências e Biologia, Ciências e Física ou Ciências e Química; Arquitetura e Urbanismo; Educação Física; Enfermagem; Engenharia Ambiental; Engenharia de Computação; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Geografia; Letras – Português e Literaturas; Matemática; Teatro; Música – Educação Musical; Sistemas de Informação; e Sistema de Telecomunicações.

Uenf (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro). Cursos: Administração Pública; Agronomia; Ciência da Computação; Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura); Ciências Sociais; Engenharia Civil; Engenharia de Petróleo; Engenharia de Produção; Engenharia Metalúrgica; Física; Matemática; Pedagogia; Química; e Zootecnia.

UFF (Universidade Federal Fluminense). Cursos: Ciências Econômicas; Ciências Sociais (licenciatura e bacharelado); Geografia; História (licenciatura e bacharelado); Psicologia; e Serviço Social.

UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro). Curso: Educação Especial.

ISEPAM (Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert). Curso: Pedagogia.

Itaperuna

IF Fluminense (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense). Cursos: Engenharia Mecânica, Química e Sistemas de Informação.

Macaé

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Cursos: ABI – Engenharia; Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura); Enfermagem; Farmácia; Medicina; Nutrição; e Química.

UFF (Universidade Federal Fluminense). Cursos: Administração, Ciências Contábeis e Direito.

IF Fluminense (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense). Cursos: Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica e História.

Santo Antônio de Pádua

IF Fluminense (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense). Curso: Administração.

UFF (Universidade Federal Fluminense). Cursos: Ciências Naturais, Computação, Física, Interdisciplinar em Educação do Campo, Matemática (Licenciatura e Bacharelado) e Pedagogia.

Ufficio Stampa