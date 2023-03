Inscrições abertas para caminhada orientada pelo Centro Histórico de Porto Alegre

Iniciativa busca falar sobre a história, o contexto e o significado de obras de arte em praças e fachadas de edifícios. Praça Marechal Deodoro ou Praça da Matriz, localizada no centro de Porto Alegre

João Victor Teixeira/G1RS

O Viva o Centro a Pé está com inscrições abertas. Essa edição prevê para este sábado (25), a partir das 10h, uma caminhada orientada pelo Centro Histórico de Porto Alegre

A orientação é do professor de escultura do Atelier Livre, José Francisco Alves, autor do livro A Escultura Pública de Porto Alegre, para conhecimento da história, contexto e significado de obras de arte em praças e fachadas de edifícios do Centro Histórico.

O encontro será na Praça da Matriz, no monumento Júlio de Castilhos. Depois, seguirá pela Rua da Ladeira, Rua da Praia e terá o encerramento na Praça da Alfândega.

Os interessados devem fazer a sua inscrição antecipadamente pela internet. As vagas são limitadas.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Ufficio Stampa