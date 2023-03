Oportunidade é destinada ao preparo intelectual e físico do aluno para uma futura seleção de ingresso na Escola Naval, ministrando o ensino básico em nível médio, além do Ensino Militar-Naval. Saiba como se inscrever. Inscrições abertas para concurso do Colégio Naval, em Angra dos Reis

Estão abertas as inscrições para o concurso de admissão de novos estudantes no Colégio Naval, em Angra dos Reis (RJ).

A oportunidade é destinada ao preparo intelectual e físico do aluno para uma futura seleção de ingresso na Escola Naval, ministrando o ensino básico em nível médio, além do Ensino Militar-Naval.

Estão sendo oferecidas 131 vagas: 119 para os homens e 12 para as mulheres. Os estudantes devem ter 15 anos completos e menos de 18 anos no último dia do mês de junho de 2024. Além da idade, o candidato também deve ter terminado ou estar cursando o último ano do ensino fundamental.

Para se candidatar, o interessado deve preencher um formulário disponível no site . O prazo termina às 23h59 do dia 12. A taxa de inscrição é de R$ 100.

O concurso terá questões objetivas de língua portuguesa, matemática, inglês, ciências, estudos sociais, além de uma redação.

A prova está prevista para ser aplicada nos dias 20 e 21 de maio, em horário e local a serem informados posteriormente no site.

O curso está previsto para começar no dia 5 de fevereiro de 2024 e tem duração de três anos. Os alunos recebem bolsa-auxílio mensal, alojamento, alimentação, uniforme e assistências médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.

