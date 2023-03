Inscrições abertas para concurso público em Volta Redonda

Vagas são para cargos de auxiliar de escritório e orientador social. Prazo termina no dia 27 de março. Saiba como se inscrever. Volta Redonda abre vagas para auxiliar de escritório e orientador social.

Estão abertas as inscrições para o concurso público da prefeitura de Volta Redonda (RJ). O objetivo é selecionar candidatos para vagas de auxiliar de escritório e orientador social.

As inscrições devem ser feitas pela internet. O prazo para se inscrever termina às 17h do dia 27 de março (quinta-feira).

Ao todo, foram disponibilizadas 10 vagas para cada cargo. Para se candidatar à vaga de auxiliar de escritório, é necessário ter o ensino fundamental completo. Já para orientador social, é preciso ter concluído o ensino médio.

A prova para auxiliar de escritório terá questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais (atualidades). Para a função de orientador social, haverá questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. A avaliação está prevista para ser aplicada no dia 9 de abril.

