Inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos em quatro cidades do Sul do Rio

Oportunidade é para jovens a partir de 16 anos, com renda familiar de até dois salários-mínimos por pessoa. Aulas serão realizadas nas unidades do Senac de Barra do Piraí, Resende, Três Rios e Volta Redonda. Estão abertas as inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos nas unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Barra do Piraí, Resende, Três Rios e Volta Redonda (RJ). O prazo para se inscrever depende da cidade escolhida (veja abaixo).

A oportunidade é para jovens a partir de 16 anos, com renda familiar de até dois salários-mínimos por pessoa, e que tenham concluído o Ensino Fundamental ll.

Ao todo, são quase 200 vagas disponíveis para os cursos de assistente administrativo, maquiador, estoquista, assistente de logística, cuidador de idosos e administração de contas a pagar, contas a receber e tesouraria (confira abaixo).

As inscrições devem ser feitas pela internet. Basta selecionar a unidade do Senac mais próxima, o curso e o turno desejados e clicar em “filtrar”. Em seguida, é só seguir as orientações do site.

Confira as vagas por cidade

Barra do Piraí

22 vagas para assistente administrativo

Inscrição: até 27 de março

Início: a partir de 3 de abril

22 vagas para estoquista

Inscrição: até 27 de março

Início: a partir de 3 de abril

30 vagas para assistente de logística

Inscrição: até 3 de abril

Início: a partir de 10 de abril

Para mais informações, basta ligar para o telefone (24) 2442-5991 ou enviar um e-mail para barradopirai@rj.senac.br.

Resende

30 vagas para assistente administrativo

Inscrição: até 17 de abril

Início: a partir de 24 de abril

Para mais informações, basta ligar para o telefone (24) 3358-1950.

Três Rios

30 vagas para administração de contas a pagar, contas a receber e tesouraria

Inscrição: até 22 de abril

Início: a partir de 29 de abril

30 vagas para cuidador de idoso

Inscrição: até 27 de março

Início: a partir de 3 de abril

Volta Redonda

30 vagas para assistente administrativo

Inscrição: até 3 de abril

Início: a partir de 10 de abril

5 vagas para maquiador

Inscrição: até 11 de abril

Início: a partir de 18 de abril

Para mais informações, basta ligar para o telefone (24) 3347-5111 ou enviar um mensagem para o número (21) 98289-1339 (WhatsApp) ou um e-mail para voltaredonda@rj.senac.br.

Vito Califano