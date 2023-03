Inscrições abertas para estágio em educação em Porto Real

Oportunidade é para o cargo de mediador escolar. Saiba como se inscrever. Sala de aula vazia

Estão abertas as inscrições para vagas de estágio na área da educação em Porto Real (RJ). A oportunidade é para o cargo de mediador escolar.

Segundo a prefeitura, os estudantes selecionados vão auxiliar os professores em sala de aula no atendimento aos alunos com deficiência.

Podem se inscrever alunos que estejam cursando magistério, licenciaturas, pedagogia ou psicologia.

As inscrições devem ser feitas pela internet. Os interessados precisam enviar o currículo para o e-mail smect@educacaoportoreal.page.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real. O número é: (24) 99314-7955.

