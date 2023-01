Interessados podem se inscrever por telefone, por WhatsApp ou presencialmente na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Aulas começam no dia 6 de março. Inscrições abertas para pré-vestibular para surdos em Volta Redonda

Volta Redonda está com inscrições abertas para um curso pré-vestibular para surdos. A iniciativa visa capacitar pessoas com deficiência auditiva para o mercado de trabalho.

A atividade faz parte do projeto “Diploma Cidadão”, parceria da prefeitura com uma faculdade particular do município.

O curso vai disponibilizar uma sala de informática e seguirá o método “Sinaliza Enem”, que disponibiliza videoaulas em libras — língua brasileira de sinais —para todas as disciplinas. Durante todas as aulas haverá um intérprete de libras para acompanhar os alunos em sala.

Podem participar moradores a partir de 15 anos. Ao todo, estão sendo oferecidas 45 vagas. O prazo para se inscrever vai até o dia 2 de março.

Os interessados podem se cadastrar na Secretaria da Pessoa com Deficiência e levar um documento com foto, comprovante de residência e certificado de conclusão do ensino fundamental. O espaço está localizado na Avenida 17 de Julho, no bairro Aterrado.

As inscrições também podem ser feitas telefone e pelo WhatsApp. O número é: (24) 3339-9031.

