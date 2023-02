Inscrições abertas para projeto em Volta Redonda que capacita mulheres na área da construção civil

Interessadas em participar do ‘Mulheres Mãos à Obra’ podem se matricular gratuitamente até o dia 6 de março. Saiba como se inscrever. Estão abertas as inscrições para um projeto em Volta Redonda (RJ) que busca capacitar mulheres na área da construção civil. As interessadas em participar do “Mulheres Mãos à Obra” podem se matricular gratuitamente até o dia 6 de março.

Ao todo, estão sendo oferecidas 100 vagas. Para se inscrever, é preciso ter mais de 18 anos e ser moradora de Volta Redonda.

As interessadas devem ir ao Centro de Qualificação Profissional da cidade, localizado na Avenida Pedro Lima Mendes, nº 495, no bairro Aero Clube. O atendimento é de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

No ato da inscrição, é preciso apresentar RG, CPF, comprovante de residência e de conclusão do Ensino Fundamental.

A previsão é que o curso comece no dia 13 de março. As aulas serão ofertadas em três horários: de 8h às 11h, de 13h às 16h e de 18h às 21h.

Os treinamentos serão em seis áreas da construção civil: eletricista predial, pedreira de acabamento e revestimento, pedreira predial, bombeira hidráulica predial, pintura predial e curso básico de solda.

Para mais informações, basta entrar em contato pelos telefones (24) 3339-9215 ou (24) 3345-8101.

