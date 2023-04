Inscrições abertas para vaga de analista na Costa Verde

Oportunidade é oferecida pelo Sebrae Rio. Prazo para se inscrever termina no dia 13. Estão abertas as inscrições para vaga de analista na Costa Verde. A oportunidade é oferecida pelo Sebrae Rio.

Para se candidatar, os interessados devem ser formados em qualquer curso superior, ter experiência comprovada em gestão de projetos, possuir carteira de habilitação categoria B e ter disponibilidade para trabalhar em Angra dos Reis (RJ), Mangaratiba ou Paraty (RJ).

As inscrições devem ser feitas pela internet através deste link. O prazo para se inscrever termina no dia 13 (quinta-feira). Não foi informado o número de vagas disponíveis.

A seleção será dividida em seis etapas: análise de currículo, dinâmica em grupo, provas objetivas, entrevistas individuais, análise dos documentos e exame médico admissional.

Mais informações podem ser obtidas através do e-mail do Sebrae Rio: rioprocessoseletivo@rj.sebrae.com.br.

