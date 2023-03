Inscrições no concurso do TJRN começam nesta semana; veja como fazer

Inscrições podem ser feitas de 8 de março a 10 de abril. Ao todo, são oferecidas 229 vagas. Salários iniciais variam de R$ 3.974,08 a R$ 7.301,18. As inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) começam nesta quarta-feira (8) e seguem até o dia 10 de abril.

As inscrições podem ser feitas pela internet, no site da Fundação Getúlio Vargas, organizadora do concurso. Os salários iniciais variam de R$ 3.974,08 a R$ 7.301,18.

Clique aqui para acessar os editais

Foram divulgados três editais para o concurso com um total de 229 vagas. Em cada um deles são ofertadas as seguintes vagas:

32 vagas para o cargo de Analista Judiciário e 2 vagas para o cargo de Oficial de Justiça (Inscrições: R$ 110);

30 vagas para o cargo de Analista Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia de Informação – Análise de Sistemas e 5 vagas para o cargo de Analista Judiciário – Apoio Especializado – Tecnologia de Informação – Análise de Suporte do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (Inscrições: R$ 110);

160 vagas para o cargo de Técnico Judiciário – Área Judiciária (Inscrições: R$ 85).

Há previsão também de cadastro de reserva em todos os editais.

O último concurso para o TJRN aconteceu em 2002, há mais de 20 anos, sendo a última convocação feita em 2006. Os novos servidores ingressarão sob a égide do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), aprovado em lei pela Assembleia Legislativa em 21 de junho de 2022.

Serviço

Inscrições: 08 de março a 10 de abril

Isenção da taxa: 08 a 10 de março

Pagamento da taxa: até 11 de abril

Datas das provas: 04 de junho (Analista e Oficial de Justiça) e 11 de junho (Técnico)

