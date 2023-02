Na primeira etapa, 400 inscrições online serão disponibilizadas. Inscrições para a Carteira do Autista começam nessa sexta.

A Prefeitura de Angra abre, nessa sexta-feira, 20 de janeiro, as inscrições para a Carteira de Identificação do Autista. Os interessados devem acessar o site https://www.sociaut.com/cidade-emissao-cartao e preencher todos os campos, solicitando a identificação. Inicialmente, serão disponibilizadas 400 inscrições para a retirada do documento.

Com o cadastro preenchido, o responsável receberá o retorno da empresa que elaborará o cartão, informando se os dados foram corretamente preenchidos ou se necessitam de algum ajuste.

Após esta etapa, o cartão poderá ser retirado, após 20 dias, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo ou na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania/Secretaria Executiva de Assistência Social, localizada na Praça Guarda Marinha Greenhalgh, s/n – São Bento. A retirada poderá ser feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

A Carteira de Identificação do Autista é uma política pública que visa beneficiar a vida de cidadãos com espectro autista e seus familiares, a partir da maior facilidade de acesso a serviços públicos e privados, promovendo cidadania, segurança e dignidade a esse público.

O documento será composto de diversas informações do autista na parte frontal, como nome completo, data de nascimento, CPF, classificação de sua doença, tipo sanguíneo, número do cartão do SUS, telefone para contato e foto, além de 3 QR Codes em sua parte traseira.

Os QR Codes darão acessos a: (1) outros dados do usuário, além dos já encontrados na parte frontal, como endereço completo, alimentação específica e medicação usada; (2) todas as leis nacionais sobre o autismo; (3) localização de toda a rede de apoio para eventuais necessidades de ajudas e informações a respeito do autista.

