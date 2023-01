Os comerciantes deverão comparecer à sede da Emsurb, no Parque Governador Augusto Franco. Inscrição ambulante Emsurb

Emsurb/Arquivo

As Inscrições para cadastramento de ambulantes no Projeto Verão 2023 começam nesta segunda (30) e vão até quarta (1º) de fevereiro . O evento será realizado pela Prefeitura de Aracaju e Governo do Sergipe nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, na Orla da Atalaia, na capital.

De acordo com a Ensurb, serão ofertadas ao todo 270 vagas em pontos fixos, para segmentos diversos, como: venda de bebidas em isopor (130); alimentos e bebidas em barraca (40); drinks/capeta (60); towner (15); food truck (15); além de bares em tendas (10).

Os comerciantes interessados devem comparecer à sede da Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa/Emsurb), localizada no Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), das 8h às 12h e das 14h às 17h e apresentar, obrigatoriamente, originais e cópias de documento de identificação oficial com foto, CPF e comprovante de residência (capital ou interior do estado). A inscrição é gratuita.

Ainda segundo a Emsurb, será permitido apenas uma atividade comercial por pessoa. Após a conclusão do período de inscrição, a Emsurb realizará o sorteio eletrônico, aberto ao público, no dia 3 de fevereiro, às 9h. Os ambulantes sorteados que comercializam ou manuseiam produtos alimentícios, deverão apresentar, em caráter obrigatório, um certificado válido do curso de manipulação de alimentos.

Dúvidas poderão ser esclarecidas através do número (79) 3021-9939.

valipomponi