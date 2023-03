Inscrições para casamento comunitário de Flores da Cunha podem ser feitas até esta sexta

Para participar, o casal precisa ser maior de idade, ter união estável de pelo menos um ano, possuir renda familiar de até três salários mínimos e estar inscrito no Cadastro Único. O limite de inscrições é de seis casais. A cerimônia ocorrerá no dia 11 de novembro. Casamento comunitário será realizado em 11 de novembro

As inscrições para o casamento comunitário de Flores da Cunha, na Serra do Rio Grande do Sul, podem ser realizadas até esta sexta-feira (24). Os casais interessados devem se inscrever no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS (Rua João XXIII, 2697, Centro).

Para participar, o casal precisa ser maior de idade, ter união estável de pelo menos um ano, possuir renda familiar de até três salários mínimos e estar inscrito no Cadastro Único. O limite de inscrições é de seis casais.

A cerimônia ocorrerá no dia 11 de novembro. Serão realizados encontros prévios com os participantes, além do curso de noivos, em que a presença é obrigatória.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3292-5502.

