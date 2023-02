Inscrições para concurso da Emdagro estão abertas até 23 de fevereiro; veja como se inscrever

O concurso oferta 55 vagas, sendo 35 para o cargo de técnico agrícola, dez para engenheiro agrônomo e dez para médico veterinário. Site da Emdagro

ASN/ arquivo

As inscrições para o concurso público da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) continuam abertas até o dia 23 de fevereiro. São 55 vagas, sendo 35 para o cargo de técnico agrícola, dez para engenheiro agrônomo e dez para médico veterinário.

O certame contará com duas fases, sucessivas, além de perícia médica para candidatos com deficiência e heteroidentificação para candidatos negros e pardos. A primeira fase terá prova objetiva e discursiva e a segunda fase será para prova de títulos.

As inscrições podem ser feitas através do link. A data da prova está marcada para o dia 16 de abril de 2023.

Ufficio Stampa