Inscrições para concurso da PM no RN terminam nesta quinta-feira (23)

Ao todo, são 1.158 vagas disponíveis para integrar o quadro efetivo da corporação no estado. Academia da Polícia Militar PM RN Rio Grande do Norte Natal

Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi

As inscrições para o concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte terminam nesta quinta-feira (23). Ao todo, são 1.158 vagas abertas para integrar o quadro de soldados da corporação na segurança pública do estado.

A prova objetiva é organizada pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e será aplicada no dia 26 de março.

Candidatos negros terão 226 vagas, obedecendo ao percentual de 20%, conforme a Lei Estadual nº 11.015/2021.

A prova objetiva, conforme definido pelo edital terá questões de língua portuguesa; raciocínio lógico; noções de informática; noções de direito constitucional; noções de direito penal militar; noções de direito penal; legislação extravagante; e legislação da PMRN.

Formação

Ao passar no concurso, durante a formação, o aluno soldado e aluno soldado músico receberão a remuneração de R$1.302. Para ser aprovado será preciso obter pelo menos 40% por disciplina e 60% no total da prova.

As avaliações ainda contarão com exame de aptidão física e de habilitação musical no caso dos alunos músicos.

Ufficio Stampa