Inscrições para concurso público da educação em Ferraz de Vasconcelos vão até sexta-feira

Administração municipal irá contratar 40 novos profissionais, para preenchimentos de vagas e cadastro reserva. A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está com inscrições abertas para o concurso público para a contratação de professores na rede municipal de ensino. As inscrições devem ser realizadas no site Instituto Mais, até às 17h desta sexta-feira (31).

O edital prevê a contratação de 40 profissionais para preenchimento de vagas e formar cadastro reserva. O pagamento da taxa é de R$ 88 e deve ser efetuado até o último dia de inscrição.

O certame é destinado aos profissionais com formação em nível superior, de acordo com a especialidade de cada vaga. Confira a relação de vagas por especialidade:

Professor de Educação Básica: 20 vagas

Educação Básica II – Arte: 2 vagas

Educação Básica II – Ciência: 2 vagas

Educação Básica II – Educação Especial: 2 vagas

Educação Básica II – Educação Física: 2 vagas

Educação Básica II – Geografia2 vagas

Educação Básica II – História: 2 vagas

Educação Básica II – Inglês: 2 vagas

Educação Básica II – Língua Portuguesa: 3 vagas

Educação Básica II – Matemática 3 vagas

Os candidatos serão avaliados em uma prova objetiva e prova de título, prevista para o dia 7 de maio de 2023. Vale destacar que os aprovados em cadastro de reserva têm garantido o direito à nomeação quando houver o surgimento de novas vagas, dentro do prazo de validade do concurso.

Para dúvidas ou mais informações, os candidatos podem entrar em contato com o SAC do Instituto Mais pelo telefone (11) 2659-5746, ou enviar um e-mail para sac@institutomais.org.br.

Vittorio Ferla