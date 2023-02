Inscrições para credenciamento de ambulantes do carnaval de São Cristóvão iniciam nesta quarta-feira

Serão 25 vagas e os comerciantes do município terão prioridade. Máscara de carnaval

O credenciamento de ambulantes que desejam comercializar no ‘Carnaval dos Carnavais’, em São Cristóvão, tem início nesta quarta-feira (8). A informação é da prefeitura do município.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até sexta-feira (10), na sede da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsurb), que fica no Centro Histórico de São Cristóvão.

De acordo com a prefeitura, serão 25 vagas ao todo: 15 ambulantes de bebidas com carrinhos de mão e afins; 3 barracas de drinks tipo capeta; e 7 barracas de lanches. Os credenciados terão espaço reservado na Praça da Matriz de 19 a 21 de fevereiro.

Ainda segundo a prefeitura, os comerciantes do município terão prioridade. No dia 08 as inscrições estarão abertas apenas para os munícipes, e caso as vagas não sejam preenchidas nesse dia, o credenciamento terá continuidade nos dias 09 e 10 para moradores de outras cidades.

Os interessados devem procurar a Semsurb, durante o período de inscrições, das 09h às 12h, com identidade, CPF, comprovante de residência e título de eleitor.

A Semsurb fica localizada na Rua Cel. Erundino Prado, n⁰ 18, Praça da Matriz, São Cristóvão. Mais informações podem ser obtidas através do número (79) 99661-3705.

