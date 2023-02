Inscrições para mais de 360 vagas em cursos de graduação e técnico do IFS encerram nesta sexta-feira

Os editais visam preencher vagas ociosas.

As inscrições para mais de 360 vagas em cursos de graduação e técnico, do Instituto Federal de Sergipe ( IFS) encerram nesta sexta-feira (10). Os editais visam preencher vagas ociosas.

São 135 vagas para os cursos de nível superior nos campi de Lagarto, Estância, Propriá, São Cristóvão e Glória; 194 para cursos técnicos subsequentes em Aracaju, São Cristóvão, Estância, Propriá, Itabaiana, Tobias Barreto e Glória; e 34 para cursos técnicos integrados das unidades de ensino de Glória e São Cristóvão.

O curso técnico subsequente é voltado para quem já finalizou o ensino médio e quer fazer um técnico, e técnico integrado, quando o estudante faz o ensino médio e o técnico ao mesmo tempo.

Por se tratar de uma chamada pública, a matrícula ocorrerá junto ao período de inscrição, de forma gratuita e presencial na Coordenadoria de Registro Escolar (CRE) do campus, para o qual o candidato deseja ingressar.

No dia da inscrição, é necessário que o candidato apresente toda a documentação. As aulas para o semestre letivo 2023.1 terão início em 13 de março.

