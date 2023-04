Inscrições para o 1º Festival de Viola de Rondônia terminam nesta sexta

As inscrições podem ser feitas pela internet. Os participantes concorrem a prêmios de até R$ 10 mil. Interessados em participar do 1º Festival de Viola de Rondônia podem se inscrever até esta sexta-feira (31). Inicialmente as inscrições poderiam ser feitas até 10 de março, mas foram prorrogadas.

Clique aqui para se inscrever

O evento acontece entre 26 e 27 de maio, no parque de exposições Hermínio Victorelli, em Ji-Paraná (RO).

Segundo a organização, a intenção do festival é “preservar a cultura regional e enaltecer a autêntica música sertaneja”. Além de divulgar intérpretes da música caipira e revelar novos artistas.

Premiações

Após as inscrições uma comissão especializada fará a seleção dos músicos. Os participantes concorrem a prêmios de até R$ 10 mil. Confira valores abaixo:

1° Lugar – R$ 10 mil + troféu

2° Lugar – R$ 5 mil + troféu

3° Lugar – R$ 2,5 mil + troféu

4° Lugar – R$ 1,5 mil + troféu

5° Lugar – R$ 1 mil + troféu

Vito Califano