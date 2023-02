Inscrições para o concurso da Educação começam na segunda-feira (13); salário inicial é de R$ 4,8 mil

Interessados podem se inscrever até o dia 16 de março deste ano e provas devem ser aplicadas no dia 11 de junho. Governo anunciou que o edital será publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (9). Último concurso da Secretaria da Educação ocorreu em 2009

Concurseiros que querem entrar para o quadro de professores da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) já podem se preparar, pois o edital será lançado nesta quinta-feira (9). As inscrições começam na segunda-feira (13). O Governo do Estado informou que as regras serão publicadas no Diário Oficial do Estado.

O concurso foi anunciado no final de dezembro de 2022, quando o governo contratou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para realizar as etapas da seleção. Na época, já se esperava que fossem ofertadas mais de cinco mil vagas.

Ao todo, são 5.164 vagas, que serão distribuídas para os seguintes cargos:

4.508 para professor regente;

249 para coordenador pedagógico;

264 para orientador educacional (educação básica);

143 para professor da educação básica indígena.

Conforme o estado, as vagas serão destinadas a 137 municípios tocantinenses. Monte Santo e Chapada da Areia não possuem escolas estaduais, portanto não entram na lista.

Divisão em editais e inscrição

O concurso terá dois editais: o 001/2023 terá informações sobre como concorrer às vagas de professor regente, coordenador pedagógico e orientador educacional. O 002/2023 vai explicar como pleitear às vagas de professor na educação indígena.

As inscrições seguem até 16 de março deste ano. Já a aplicação das provas está prevista para o dia 11 de junho. As provas serão nas cidades de Araguaína, Araguatins, Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins, Palmas e Paraíso do Tocantins.

Quem optar pela autuação na educação indígena, terá isenção no valor da taxa de inscrição. A quantia ainda não foi divulgada.

A seleção terá uma fase, dividida em duas etapas.

Exame de habilidades e conhecimentos – provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório.

As inscrições deverão ser feitas no site da FGV, a partir da data de abertura. Para acessar, clique aqui.

