Inscrições para o concurso da Guarda Metropolitana terminam nesta quinta-feira (2); salário passa de R$ 3,4 mil

Taxa é R$ 90 e o pagamento desse valor poderá ser feito até sexta-feira (3). Interessados têm até as 23h59 para fazer cadastro no site da Vunesp. Guarda Metropolitana de Palmas

Lia Mara/Prefeitura de Palmas

Terminam nesta quinta-feira (2) as inscrições para o concurso público da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP). Os interessados têm até as 23h59 para efetuarem o cadastro no site da Fundação Vunesp, banca responsável pela realização das etapas do certame.

Clique aqui para se inscrever.

O valor da taxa é R$ 90 e o pagamento desse valor poderá ser feito até sexta-feira (3), um dia após o fim do período de recebimento das inscrições.

Lançado em dezembro de 2022 e são ofertadas 100 vagas, sendo 50 para preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva. O salário inicial é de R$ 3.440,77 e gratificação por se tratar de atividade perigosa.

Confira o edital completo.

A seleção dos guardas metropolitanos será composta de seis etapas. Além da prova objetiva, os selecionados vão passar por exame físico, avaliação psicológica, avaliação médica e comprovação de idoneidade moral. Por fim ainda será realizado o curso de formação.

LEIA TAMBÉM:

Inscrições para o concurso da Guarda Metropolitana de Palmas começam nesta segunda-feira (19)

Concurso da Guarda Metropolitana já tem mais de 17 mil candidatos; inscrições vão até 2 de fevereiro

O candidato deve ter idade entre 18 e 45 anos, ser brasileiro nato ou naturalizado e ter concluído o ensino médio. O concurso terá 20% das vagas destinadas para os candidatos autodeclarados negros ou pardos e 5% para pessoas com deficiência compatíveis.

Até o dia 23 de janeiro, o certame acumulou mais de 17 mil inscrições. As provas devem ser aplicadas no dia 2 de abril.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Rienzo