Inscrições para Plenária Municipal de Saúde estão abertas em Suzano

Encontro será no dia 3 de março e trabalhadores, gestores, prestadores de serviço, servidores das demais secretarias da Prefeitura e a população podem participar. Suzano tem inscrições abertas para a Plenária Municipal de Saúde. Os interessados devem se inscrever pela internet até segunda-feira (27). A plenária será realizada no dia 3 de março no Complexo Educacional e Cultural Mirambava das 8h às 17h.

Também é possível realizar o cadastro comparecendo ao local, os registros presenciais se estendem até as 10h, no dia do evento.

Clique aqui para se inscrever

A Prefeitura destaca que a plenária tem extensa programação e que a meta é reunir trabalhadores, gestores, prestadores de serviço, servidores das demais secretarias da Prefeitura de Suzano, população usuária dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade e participantes de todos os segmentos da sociedade. O objetivo é dialogar sobre a construção das políticas públicas no Estado e no País, na perspectiva de garantir programas e projetos de qualidade, levando em consideração as propostas aprovadas na última Conferência Municipal de Saúde, realizada em 2021.

De acordo com a Prefeitura, quatro eixos temáticos serão discutidos em grupos para a construção de duas diretrizes prioritárias para cada eixo são eles: Eixo I: “O Brasil que temos. O Brasil que queremos”; Eixo II: “O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas”; Eixo III: “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia”; e Eixo IV: “Amanhã será outro dia para todos, todas e todes”.

Além disso, também são objetivos do encontro, impulsionar a participação da sociedade como forma de controle social no SUS, com vistas a formulação, fiscalização e deliberação das políticas públicas de saúde por meio da ampla representação e discutir os temas previstos na 9ª Conferência Estadual de Saúde de São Paulo, de acordo com o documento orientador do Conselho Estadual e do Conselho Nacional de Saúde.

Por fim, a plenária irá eleger 16 delegados para a etapa Macrorregional que irão representar Suzano no Alto Tietê, sendo divididos em oito usuários, quatro trabalhadores e quatro gestores. Este encontro está programado para ocorrer entre os dias 22 de março e 8 de maio. Já a etapa estadual acontece entre os dias 29 e 31 de maio.

De acordo com o secretário de Saúde Pedro Ishi, esse é um evento importante para buscar meios e soluções que visam garantir inovação e boa gestão para a população suzanense no âmbito da saúde pública. “Acredito que temos em nosso caminho uma grande oportunidade para debater novas ideias e olhar de forma conjunta para a saúde do município a fim de criar estratégias de inovação e aprimoramento para o setor. Estamos felizes com a realização desta Plenária, é um momento ímpar em que todos podem participar das discussões e apresentar sugestões, elogios ou outros questionamentos que possam contribuir com a evolução da cidade”, destacou Ishi.

