Inscritos no concurso da GMP que tiveram isenção de taxa indeferida podem recorrer até esta quinta-feira (26)

Os candidatos que solicitaram a isenção do pagamento da taxa de inscrição do concurso da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) e tiveram o pedido negado têm até esta quinta-feira (26) para apresentar recurso e não precisarem pagar.

O período de recurso para isenção começou nesta quarta-feira (25). Segundo o cronograma do certame, a publicação dos resultados contra o indeferimento do pedido está prevista para o dia 1º de fevereiro.

Confira aqui o cronograma do concurso da GMP.

A prefeitura alertou que caso o pedido do candidato continuar indeferido na próxima publicação, e candidato deverá pagar a taxa de R$ 90 para não perder a inscrição no concurso que oferta 50 vagas imediatas e 50 para cadastro reserva.

O concurso público para o quadro geral da Guarda registrou mais de 17 mil candidatos inscritos até segunda-feira (25). O prazo de inscrições ainda está aberto e segue até 2 de fevereiro.

Para se inscrever, clique aqui.

O concurso foi lançado em dezembro de 2022 e são ofertadas 100 vagas, sendo 50 para preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva. O salário inicial é de R$ 3.440,77 e gratificação por se tratar de atividade perigosa.

Outros concursos

Um dos concursos mais esperados é do quadro geral da Educação estadual. O edital ainda não foi lançado, mas o governo anunciou que serão mais de 5 mil vagas para profissionais de diversas áreas com salários de até R$ 4,8 mil.

Na quinta-feira (19), o governo também autorizou a realização de um novo concurso para a soldados e oficiais da Polícia Militar (PM). O anúncio aconteceu durante a formatura de 958 novos soldados da PM. Ainda não há previsão para divulgação do edital.

Banco do Brasil

O Banco do Brasil abriu concurso público com 6 mil vagas para todo o Brasil. No Tocantins, são oferecidas 28 vagas, sendo 23 imediatas e 5 para cadastro de reserva. O salário é de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas semanais e os cargos exigem nível médio.

As inscrições já começaram seguem até 24 de fevereiro no site da Cesgranrio. A taxa é de R$ 50. Para acessar o edital, clique aqui.

Unitins

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) abriu 130 vagas para professores nos câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins. Os salários podem chegar a R$ 10,5 mil.

Para esse certame, as inscrições começam no dia 27 de janeiro, a partir das 17h, e terminam em 23 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 290. Confira o edital aqui.

