Inscritos no concurso da Guarda Metropolitana de Palmas podem conferir resultado de pedidos de condições especiais

Candidatos com inscrição indeferida podem recorrer até terça-feira (28). Provas devem ser realizadas em abril. Concurso da GMP oferece 100 vagas

Luciana Pires/Secom Palmas

Foi divulgado nesta sexta (24) o resultado das solicitações de inscrições para vagas especiais no concurso da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP). Dos 765 pedidos, apenas 29 foram deferidos. O resultado pode ser conferido no site da banca organizadora Fundação Vunesp.

As vagas destinadas às condições especiais incluem candidatos negros ou pardos (20% das vagas) e candidatos com deficiência (5% das vagas). Quem teve a inscrição indeferida, pode entrar com recurso. O pedido deve ser feito no site da Vunesp nesta segunda e terça-feira (27 e 28). As interposições serão analisadas na condição de jurado, como estabelece o edital.

Os resultados dos recursos devem ser divulgados no próximo dia 7 de março. As provas devem ser realizadas dia 2 de abril aplicação da prova objetiva está prevista para 2 de abril de 2023.

Confira o edital completo

Ao todo, o concurso da GMP oferece 100 vagas, sendo 50 para preenchimento imediato e outras 50 para cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 3.440,77 e gratificação por se tratar de atividade perigosa.

