INSS começa pagamentos de benefícios com novo valor do salário mínimo nesta quarta

Esses pagamentos valem para segurados que recebem aposentadoria, pensão ou auxílio-doença. Beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aguardam atendimento em agência

Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa nesta quarta-feira (25) o pagamento dos benefícios para segurados com o número do benefício com final 1 e que recebem um salário mínimo. O pagamento já virá com o novo valor do piso nacional, de R$ 1.302.

Esses pagamentos valem para segurados que recebem aposentadoria, pensão ou auxílio-doença.

Para quem recebe um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro.

Já os segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro.

Calendário INSS 2023

Divulgação

LEIA MAIS

Teto do INSS sobe para R$ 7.507; veja como ficam os valores dos benefícios acima do salário mínimo

Abono salarial, CadÚnico, seguro-desemprego: veja o que muda com o salário mínimo de R$ 1.302

Com o salário mínimo de R$ 1.302, quanto autônomos e MEIs vão pagar de contribuição ao INSS em 2023? Entenda

Com salário mínimo de R$ 1.302, MEI terá novo valor de contribuição; entenda

São mais de 37 milhões de pessoas com direito a benefícios do INSS no país.

Para saber quando o pagamento será depositado, basta ver o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Vittorio Rienzo