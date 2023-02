INSS vai adiantar benefícios para quem mora no litoral norte de São Paulo, diz ministério

Medida vale para as cidades de Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Beneficiários que quiserem o adiantamento têm que avisar o banco entre os dias 17 e 20 de março. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai adiantar o pagamento de benefícios para moradores de cidades do litoral norte de São Paulo, afetadas por fortes chuvas no Carnaval.

A medida vale para as cidades de:

Guarujá

Bertioga

São Sebastião

Caraguatatuba

Ilhabela

Ubatuba

De acordo com o Ministério da Previdência Social, uma portaria para garantir a antecipação foi assinada pelo ministro Carlos Lupi e pelo presidente interino do INSS, Glauco Andre Fonseca.

Nas contas do governo, 100 mil pessoas deverão ser beneficiados. O montante que deve ser usado na antecipação é de R$ 220 milhões.

Voluntários e organizações se mobilizam para levar doações às vítimas das chuvas no litoral de SP

Como vai funcionar

O beneficiário que quiser ter o pagamento adiantado tem que avisar o banco em que recebe os valores entre os dias 17 e 20 de março.

O INSS vai colocar o dinheiro na conta independente desse aviso. Mas só poderá sacar quem tiver solicitado ao banco previamente.

Vittorio Ferla