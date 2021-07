instagram,-grande-sorpresa-in-arrivo-per-gli-utenti:-tutti-i-dettagli

Una novità che certamente potrà interessare tutti coloro che fanno uso costante del social network statunitense.

Mark Zuckerberg, imprenditore (Instagram)

Instagram, in questo ultimo periodo, è diventato uno dei social network più gettonati. In effetti, già più di un anno fa si diceva che i giovani avessero lasciato Facebook per il social network delle immagini.

Sviluppata nel 2010 da Kevin Systrom e Mike Krieger, l’applicazione è però stata acquisita Mark Zuckerberg, comprandola per circa 1 miliardo di dollari.

Sull’app, dal momento che è stata inserita negli store, vengono caricate almeno cinque milioni di foto al giorno. Insomma, da qualche tempo Instagram è certamente preferita ad altri social, forse per la sua immediatezza, intuitività di utilizzo e forse anche un po’ perché è il posto migliore per condividere i proprio selfie.

Le app di qualsiasi genere si aggiornano continuamente e ogni tanto vengono anche proposte delle nuove funzionalità. Una delle ultime, infatti, è stata quella della possibilità di velocizzare il tempo di ascolto dei messaggi vocali. Non così essenziale, forse, ma se si ha i minuti contati e il tuo miglior amico ha una certa parlantina potrebbe anche far comodo.

Ecco che cosa ci dobbiamo aspettare dal social

Comunque sia, ad oggi, pare che ci attenda un’importante innovazione che riguarda proprio lo strumento che si usa molto spesso cioè le stories.

App Instagram (Pixabay)

In effetti, ormai queste ultime vengono utilizzate costantemente dalle persone che si conoscono, dai vip per raccontare anche i dietro le quinte, e persino dai brand. Chi fa marketing, quindi, non può prescindere da esse.

La funzione di cui si parla è Exclusive Stories che prevederebbe un abbonamento. In pratica, per guardare questa tipologia di stories, segnalate da un pulsante viola con una stella bianca, bisognerà essere registrati. All’interno, poi, si potranno anche trovare dei banner. Per chi vuole monetizzare, quindi, è un buon momento.

In ultimo. è bene sottolinearlo, durante la visione di queste stories, come è giusto che sia, non sarà possibile effettuare gli screenshot per evitare il divulgamento di informazioni e contenuti di proprietà privata.