instagram-ha-modificato-il-suo-algoritmo-dopo-le-accuse-di-censura-dei-post-pro-palestina

Instagram ha apportato alcune modifiche al suo algoritmo dopo che un gruppo di suoi stessi dipendenti ha fatto notare che i contenuti pro-Palestina spesso non erano visibili sul social network, accusando l’Ia di Facebook di discriminare le persone di fede musulmana. Secondo un gruppo di impiegati del social network, i sistemi di moderazione automatica di Instagram avrebbero erroneamente censurato dei post filo-palestinesi. Questa censura, per quanto involontaria, secondo gli accusatori sarebbe da attribuire al fatto che “la moderazione su larga scala è prevenuta contro un qualsiasi gruppo emarginato”.

Menlo Park è corso ai ripari: se prima faceva emergere i post che riteneva più importanti per i suoi utenti dando priorità ai contenuti originali e penalizzando i repost, specie quelli degli argomenti che vedeva come più di nicchia, ora il social network inizierà a dare lo stesso peso a tutti i punti di vista su qualunque argomento, dando la medesima visibilità a post originali e contenuti ripubblicati.

Prima di queste critiche, all’inizio del mese, Instagram era stato protagonista anche di un altro episodio che aveva visto il social network accusato di non permettere agli utenti di pubblicare post filo-palestinesi.

Yesterday we experienced a technical bug, which impacted millions of people’s stories, highlights and archives around the world. For people impacted by this bug, they saw their stories that were re-sharing posts disappear and their archive and highlights stories were missing. https://t.co/E2WTcTN7Jt

