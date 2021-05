Instagram si è scusata per aver cancellato alcuni post di attivisti nativi americani

Un bug di Instagram ha cancellato moltissime Stories postate dagli utenti durante la giornata di giovedì 6 maggio, causando problemi anche a un gruppo di attivisti che manifestavano a sostegno della giornata nazionale di sensibilizzazione per le donne e le ragazze native americane scomparse e uccise. Durante tutta la giornata, famiglie, amici, sostenitori e associazioni no-profit hanno pubblicato illustrazioni e messaggi, nonché le foto e le storie dei propri cari scomparsi o assassinati.

Instagram, tuttavia, ha eliminato tutti i post.

Le vittime di questa apparente censura hanno temuto che i contenuti non fossero in linea con le regole del social network, precludendo magari a una politica aziendale negazionista sul genocidio dei nativi americani. Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha però messo in chiaro come si sono svolti i fatti, spiegando che si è trattato di un malinteso e chiedendo pubblicamente scusa agli utenti tramite una serie di tweet.

We apologize to all those who felt like they could not bring attention to these incredibly important causes, and many others around the world. Helping people express themselves and raise awareness on the conversations they care about is at the heart of Instagram.

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) May 7, 2021