Instagram sta testando la modalità di pubblicazione da desktop

La novità, disponibile ancora per pochi utenti, era attesa da tempo e punta a semplificare il lavoro di molti

(foto: via Matt Navarra/Twitter)

Instagram sta già dando ad alcuni utenti la possibilità di creare e pubblicare foto e video direttamente da desktop, tramite un browser. A scoprire la novità in anteprima è stato il consulente di social media Matt Navarra che ha postato alcuni screen della nuova funzionalità.

Si sapeva che Instagram stava testando questa opzione già da metà maggio, ma ora sembra che la prova sia entrata nel vivo e a confermarlo è stata la stessa Facebook, in una dichiarazione a Bloomberg. “Sappiamo che molte persone accedono a Instagram dal proprio computer”, ha detto la portavoce Christine Pai. “Per migliorare questa esperienza, stiamo ora testando la possibilità di creare un post di feed su Instagram con il loro browser desktop”.

NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO — Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021

A giudicare dagli screen diffusi finora, anche da desktop si potranno caricare e modificare più foto, selezionando le proporzioni e applicando i filtri integrati nell’app. La funzione non è ancora disponibile per tutti, ma è evidenziata in alto a destra dello schermo con un messaggio che dice “Ora puoi creare e condividere post direttamente dal tuo computer”, che suggerisce quanto Instagram stia facendo sul serio e facendo ben sperare per una sua diffusione su larga scala in breve tempo.

Instagram è stato storicamente lento nell’implementare nuove funzionalità sulla sua app per il web, in particolare sui desktop, privilegiando la fruizione da mobile. I messaggi diretti sono disponibile solo dall’anno scorso, per esempio. L’impossibilità di caricare immagini ha costretto però chi usa molto il social per lavoro a spostarsi su altre piattaforme per creare post su desktop, da caricare poi su Instagram dallo smartphone, complicando e rallentando il flusso di lavoro.

L’introduzione di questa possibilità era attesa da tempo soprattutto da tutta questa fetta di utenti che ora non saranno più costretti a lavorare su diversi dispositivi. La novità, presto introdotta dal social, avvicinerà così Instagram all’esperienza di Facebook.