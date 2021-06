Instagram testerà l’aggiunta di post consigliati nel feed

Gli utenti, tramite nuovi comandi, potranno suggerire all’algoritmo a quali post di estranei sono interessati (o meno)

(foto: Unsplash)

Tra un po’di tempo nel feed di Instagram potreste non vedere solo le foto e i video – magari al mare – dei vostri amici o dei vip che seguite. Il social ha infatti fatto sapere che il test dei post suggeriti è andato così bene che inserirà questi consigli anche nel feed, prima o in mezzo ai contenuti caricati da chi già si conosce.

La funzione, lanciata l’anno scorso, finora ha offerto contenuti aggiuntivi solo dopo aver visto tutto ciò che le persone che si seguono hanno condiviso. Un portavoce di Facebook ha descritto l’espansione dei post suggeriti a TechCrunch come un’estensione del feed di Instagram, e che questi varieranno in base a come qualcuno utilizza l’app. Il test verrà esteso a un numero limitato di utenti solo nei paesi di lingua inglese, anche se la società ha rifiutato di specificare quanti account saranno coinvolti.

Instagram sta testando anche nuovi comandi che consentiranno agli utenti di dirsi interessati o meno ai per i post suggeriti, nonché la possibilità di posticipare i consigli per 30 giorni per nasconderli dal feed. Una specie di pulsante “snooze” della sveglia per i post indesiderati.

Instagram punta a far emergere i contenuti suggeriti per mantenere le persone sull’app più a lungo, ma gli utenti potrebbero preferire vedere solo i post delle persone che seguono, soprattutto se quel gruppo è piccolo.

The Verge ha commentato questa novità scrivendo che “le persone sono ancora sconvolte dal fatto che il feed non sia più cronologico, figuriamoci ora includendo i post di estranei”. La possibilità di personalizzare i post suggeriti e la sensazione di avere in qualche modo un certo controllo sul funzionamento dell’algoritmo che regola il feed potrebbe invece rassicurare gli utenti.