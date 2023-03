Manutenção será nesta quinta-feira e vai até às 13h. Orientação é para que os moradores economizem água. Instalação de novos equipamentos interrompe fornecimento de água em 18 bairros de Piraí

O abastecimento de água será interrompido em 18 bairros nesta quinta-feira (9) em Piraí (RJ). O motivo é a paralisação do serviço na Estação de Tratamento de Água (ETA) para a instalação de macromedidores.

Os bairros afetados são: Asilo, Casa Amarela, Cava, Centro, Cruzeiro, Dona Martha, Enseada das Garças, Jaqueira, Koopland, Morro da Prefeitura, Morro do Sarole, Ponte das Laranjeiras, Sossego 1, Sossego 2, Toca do Lobo, Vale Verde, Varjão e Vila das Palmeiras.

Segundo a Rio+Saneamento, a manutenção começa às 8h e deve ser finalizada às 13h. A previsão é que o abastecimento de água seja normalizado até o fim da tarde.

Imóveis com caixas d’água ou cisternas não devem ser afetados. Porém, a recomendação é para que a população economize ainda mais água.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a concessionária pelos seguintes canais:

0800 772 1027 (número oferece a possibilidade de enviar mensagem via WhatsApp)

Aplicativo Cliente Rio+

Site da Rio+

