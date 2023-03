Instituição de acolhimento em Propriá é investigada por maus-tratos contra criança

Servidores estão sendo acusados de manter vítima ao sol, do lado de fora do prédio, separada das demais. Prefeitura afastou duas cuidadoras. Denúncias de maus-tratos contra uma criança de dez anos acolhida na Casa Lar de Propriá, na cidade de Propriá, estão sendo investigadas pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. Os servidores da instituição, que acolhe 11 crianças e adolescentes vítimas de violência, estão sendo acusados de manter a criança ao sol, do lado de fora do prédio, separada das demais.

Durante uma diligência realizada por um juiz da comarca do município e um policial civil, a vítima foi encontrada em um corredor com grades e sem cobertura. A justificativa é que a criança teria sido separada porque estava fazendo confusão com um dos seus seis irmãos, que também moram no local.

Após o flagrante, os responsáveis foram levados à delegacia. Após o registro da ocorrência, a criança retornou para a casa.

Segundo a Polícia Civil, todos os envolvidos foram ouvidos. Diligências sigilosas complementares serão realizadas pela delegacia da cidade. O caso foi registrado como vexame ou a constrangimento à criança e tem pena de até dois anos de detenção.

A Prefeitura de Propriá informou, através de nota, que afastou duas cuidadoras e abriu sindicância para apurar o caso.

Informações e outras denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181.

Recorrência

De acordo com a Promotoria da cidade, esta é a segunda vez que a instituição, mantida pela prefeitura, é investigada. Em novembro do ano passado, foi acusada de negligência e falta de zelo. O MP chegou a conseguir uma intervenção, que durou um mês e meio, mas a casa foi autorizada pela Justiça a voltar a funcionar sob administração do município.

