instituto-abre-13-mil-vagas-gratuitas-para-capacitar-jovens-para-o-mercado-de-trabalho;-saiba-como-se-inscrever

Curso tem 100 horas e é dividido em quatro módulos. Inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de maio, por meio do site. Capacitação destinada a jovens do ensino público de SP é realizada online

O Instituto Proa está com inscrições online e gratuitas abertas para capacitação para o mercado de trabalho. São 13 mil vagas para todo Estado de São Paulo, dirigidas aos jovens de 17 a 22 anos que concluíram o ensino médio em escolas públicas.

Não há limite de vagas por cidade. As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de maio, por meio do site. O curso tem 100 horas e é dividido em quatro módulos que preparam os alunos para definirem metas profissionais e se saírem bem nas entrevistas de emprego.

Após essa primeira etapa, eles podem optar por sete trilhas com capacitação mais específicas nas áreas de administração, logística, análise de dados, varejo, Ux Design e promoção de marcas. Este ano será disponibilizada ainda a formação em educação financeira.

A plataforma oferece sete horas e meia de aulas por semana, cerca de uma hora e meia por dia, e o aluno poderá estudar e fazer as atividades propostas nos horários que achar mais conveniente.

Há, também, os encontros semanais mediados por tutores, com uma hora e meia de duração às quartas-feiras e diversas opções de horários. Ao final do curso, os participantes recebem certificado de conclusão e acesso a vagas de emprego disponíveis no mercado.

