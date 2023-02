Instituto Anziano oferece cuidados para idosos no próprio lar

O Instituto Anziano proporciona condições para que os idosos continuem vivendo em casa, mantendo seu estilo de vida, com segurança, independência e conforto

Você conhece o termo Aging in Place, ou traduzindo para o português “Envelhecimento no lugar”?

É um conceito difundido na Europa e Estados Unidos, um sistema que consiste em proporcionar condições para que os idosos continuem vivendo em seus lares com o estilo de vida que escolheram, com a segurança de que necessitam, a independência que merecem e o conforto que eles gostam. Tem como foco garantir o conforto e a independência das pessoas idosas.

A longevidade chegou para ressignificar a forma de envelhecer. As pessoas não querem somente viver, mas viver com qualidade, mantendo a produtividade e cultivando hábitos saudáveis.

Há mais pessoas acima de 60 anos no Brasil do que crianças até 5 anos de idade. No Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, já temos mais pessoas acima de 60 do que adolescentes de até 14 anos.

Em 2050, o Brasil será o sexto país mais velho e estará na frente de todos os outros países em desenvolvimento.

Por isso, o trabalho que o Instituto Anziano desempenha é fundamental!

O Instituto Anziano é especialista em serviços e cuidados para idosos no conforto do seu lar. Eles possuem uma equipe de profissionais capacitados, atuando como um braço de suporte para os familiares que se preocupam com os idosos em seus lares e que necessitam de um aliado experiente para atividades do dia a dia ou momentos especiais.

O objetivo é dar o suporte à pessoa idosa, proporcionando tranquilidade, autonomia e um envelhecimento ativo.

Com equipe treinada e altamente especializada, o Instituto Anziano oferece os seguintes serviços:

Check-up do Lar: consultoria e orientação para a adequação da residência da pessoa idosa com a finalidade de garantir a prevenção de quedas, mobilidade e acessibilidade, segurança e independência do idoso em casa;

Cuidadores que podem ser contratados de acordo com a necessidade específica de cada cliente, nossa equipe atua criando atividades, promovendo estímulos e mantendo a organização da residência;

Sênior Interativo: enviamos um profissional para realizar junto a pessoa idosa atividades de estímulos cognitivos, sociais e físicos. Isso pode incluir caminhadas, idas a consultas médicas ou compras em supermercados.

Acompanhante para internação hospitalar;

Sênior Check: visita semanal para verificar indicadores de bem-estar.

Equipe multidisciplinar como fisioterapia, nutricionista, médicos, terapeuta ocupacional e outros.

Emely Ragazi, CEO do Instituto Anziano e enfermeira especialista em gerontologia

“Quando você nota que seus pais começam a ter dificuldades para fazer as coisas que antes eram simples, naturais e entende que eles precisam de ajuda é sempre um momento difícil para todos da família. Você tem sua rotina, seu trabalho, cuidar de filhos e netos, mas não quer deixar de retribuir todo o carinho e atenção que recebeu durante toda a sua vida. Como encontrar uma pessoa que você confia?”, questiona Emely Ragazi, proprietária do Instituto Anziano e enfermeira especialista em gerontologia.

“Nós do IA usamos nossa própria tecnologia e expertise para oferecer o atendimento de uma forma próxima e transparente. Temos um rigoroso processo de seleção que conta com 7 etapas, fazemos entrevistas individuais, analisamos currículo por competência técnica, checamos certificados e ligamos para referências, além de treinamentos presenciais e a distância. Tudo isso para que você possa escolher junto de nós o melhor perfil para sua família. Através da rede de apoio e comunicação monitoramos o profissional e caso algum imprevisto aconteça enviaremos rapidamente uma ajuda”, afirma ela.

Através de um planejamento de cuidado, o profissional visualiza e executa todas as tarefas pré-determinadas pelo paciente e pela equipe.

Conte com o Instituto Anziano durante essa jornada.

Sobre o Instituto Anziano

O Instituto foi fundado com o objetivo de ser uma empresa que atue como um braço de apoio junto aos familiares, cuidadores e aos clientes 60+.

A empresa busca dar maior segurança e tranquilidade no processo de cuidar. Mais do que uma empresa de atendimento domiciliar, agregam pessoas, conhecimento, tecnologia e soluções inovadoras para um cuidado com mais qualidade, assertividade e tranquilidade.

Somos a experiência e a credibilidade do cuidado na sua casa, ajudando você a cuidar do seu familiar.

Estamos prontos para te ajudar.

Clique aqui e saiba mais sobre os serviços que o Instituto Anziano oferece.

Serviço

Telefone: (19) 98948-7171

Funcionamento: das 8h às 18h

E-mail: atendimento@institutoanziano.com.br

Endereço: R. Conceição, 233 / 14º andar, Sala 1412, Centro, Campinas – SP

Instagram: https://www.instagram.com/instituto.anziano/

