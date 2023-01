Instituto Canarinhos de Sergipe abre inscrições para cursos na área de música; saiba como participar

Há oportunidades para crianças e adultos. Violão

Adriano Oliveira/g1/arquivo

O Instituto Canarinhos de Sergipe está com vagas abertas para os cursos de flauta doce, violão, violino, violoncelo, teclado, bateria e canto coral para crianças a partir dos 7 anos de idade. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 31 de janeiro.

Há vagas também para os cursos de violão e teclado voltados para adultos e aposentados.

Os interessados devem ligar para o número (79) 9 9822 2556 ou comparecer pessoalmente ao Instituto Canarinhos de Sergipe, que está localizado na Rua Maruim 1595, no Bairro Cirurgia, em Aracaju.

Vito Califano