Instituto Coca-Cola oferece 100 vagas para cursos de capacitação profissional em Ribeirão Preto, SP

O Instituto Coca-Cola Brasil, em parceria com a Andina, abriu inscrições para o projeto Coletivo Jovem, em Ribeirão Preto (SP). São oferecidas 100 vagas para cursos de capacitação de jovens com idade entre 16 e 25 anos, que estão cursando ou concluíram o Ensino Médio, interessados no desenvolvimento profissional.

Os cursos estão voltados para as áreas de comunicação e tecnologia, marketing e vendas e produção de eventos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de julho no local onde serão realizadas as aulas, na Rua Barão do Amazonas, 881, Centro.

Os interessados devem apresentar xérox do RG e do CPF, comprovante de escolaridade e residência e uma foto 3×4. Os menores de idade devem comparecer acompanhados de um responsável.

Os cursos têm previsão de início para o dia 30 de julho e o encerramento em 20 de setembro. Serão ministradas duas aulas por semana com uma hora de duração cada.

Após a conclusão, os participantes poderão ser encaminhados para processos seletivos em empresas parceiras do projeto.

Mais informações podem ser obtidas pelo site do Instituto Coca-Cola ou pelo telefone (16) 3237-0940.

