Instituto Evandro Chagas envia profissionais em missão humanitária na Terra Indígena Yanomami

Microscopistas, auxiliares de enfermagem, técnicos de laboratórios e pesquisadores ficarão 16 dias em missão cumprindo o plano emergencial do Ministério da Saúde. Indígenas da Terra Yanomami, a maior do Brasil, enfrentam uma grave crise humanitária, com casos de malária e desnutrição grave

Amanda Perobelli/Reuters

Seis profissionais do Instituto Evandro Chagas (IEC), em Belém, foram enviados à Roraima, na terça-feira (7), para reforçar a equipe local na redução da crise sanitária e humanitária vivida pelo povo Yanomami.

Compartilhe essa notícia no WhatsApp

Compartilhe essa notícia no Telegram

Microscopistas, auxiliares de enfermagem, técnicos de laboratório e pesquisadores de parasitologia do IEC farão parte de equipes multidisciplinares que realizam atendimentos na Casa de Saúde Indígena (Casai)e outros polos de atendimento de saúde nos territórios indígenas. A missão de 16 dias compõe o plano emergencial do Ministério da Saúde e tem parceria da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

A Terra Indígena Yanomami está no centro das discussões políticas e de saúde nacional em razão da grave crise sanitária, com registros de casos de malária e desnutrição severa em adultos e , principalmente, entre crianças. O problema é consequência do avanço do garimpo ilegal, que, em um ano, aumentou 46% no território indígena.

O que está acontecendo com o povo Yanomami?

Os profissionais realizarão diagnóstico situacional e laboratorial, administração e supervisão de tratamento específico e educação em saúde. A expectativa é que essas ações contribuam para reduzir as fontes de infecção, surgimento de novos casos, formas graves e óbitos por malária. Os agentes também realizarão a manutenção das ferramentas de prevenção e controle da doença no local.

IEC

Com 86 anos de história, o Evandro Chagas é um instituto de pesquisa ligado à Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) do Ministério da Saúde.

A instituição é referência em pesquisas sobre doenças tropicais e saúde ambiental na região amazônica, com tradição na condução de trabalho de campo, em que se destaca a excelência no atendimento, diagnóstico e tratamento de doenças infecto-parasitárias como a malária e parasitoses intestinais, agravos que assolam o povo Yanomami pela situação de desassistência.

Instituto Evandro Chagas (IEC), no Pará

Marco Santos/Agência Pará

Força-tarefa

O governo federal iniciou no dia 20 de janeiro uma ofensiva para combater e expulsar garimpeiros ilegais da Terra Indígena Yanomami, em Roraima. Decreto de emergência de saúde pública foi emitido para atender indígenas da etnia Yanomami. Maior território indígena do país, a Terra Yanomami enfrenta uma crise humanitária e sanitária sem precedentes. Indígenas, entre crianças e adultos, enfrentam quadro severos de desnutrição e malária.

Operação contra garimpo ilegal na Terra Yanomami destrói equipamentos

Desde que começou a movimentação de repressão ao garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, garimpeiros começaram a fugir do território. A estimativa é que ao menos 20 mil garimpeiros estejam no território Yanomami, habitado por cerca de 30 mil indígenas.

Uma força-tarefa foi montada e na segunda-feira (6) e apreendeu duas armas e três barcos com cerca de 5 mil litros de combustível. Nas embarcações, havia cerca de uma tonelada de alimentos, freezers, geradores e antenas de internet que seriam levadas para os acampamentos garimpeiros. Não foi informado se há presos.

Piloto de avião que trabalha no garimpo ilegal mostra ouro extraído do território Yanomami, em Alto Alegre, Roraima

AP Photo/Edmar Barros

A operação é realizada em conjunto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e pela Força Nacional de Segurança Pública. O principal objetivo da ação é interromper o fluxo de suprimentos para o garimpo e o escoamento do minério extraído ilegalmente.

Nesta quarta-feira (8) a Força Nacional mandou 100 homens ao local, para o reforço na segurança. O grupo dá apoio de segurança na base de controle que foi criada no rio Uraricoera para impedir o fluxo de suprimentos para os garimpos. O Ibama também fiscaliza responsáveis pelo comércio irregular de combustível de aviação usado para abastecer as aeronaves dos garimpeiros. Um avião, um trator de esteira e estruturas usadas pelos garimpeiros no apoio logístico da atividade foram destruídos.

Ação do Ibama contra o garimpo na Terra Yanomami

Divulgação/Ibama

Segundo o Ibama, todos os alimentos e suprimentos apreendidos foram levados para a base da força-tarefa e vão ser usados pelos agentes.

LEIA MAIS:

Operação destrói avião, trator e apreende combustível de garimpeiros no território Yanomami

Raio-X: conheça a Terra Yanomami, maior reserva indígena do Brasil em emergência por casos de desnutrição e malária

Com rios poluídos e sem peixes, povo Yanomami recebe cestas básicas com sardinhas enlatadas

VÍDEO: Garimpeiros começam a fugir da Terra Yanomami após bloqueio do espaço aéreo na região

Secretário vê situação de guerra e quer hospital de campanha na Terra Yanomami

Ministra vê risco de disseminação ‘descontrolada’ de doenças após saída de garimpeiros da Terra Yanomami

valipomponi