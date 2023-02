instituto-federal-de-sergipe-oferta-mais-de-200-vagas-pelo-sisu;-veja-como-participar

Inscrições devem ser realizadas entre os dias 16 a 24 de fevereiro. computador

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) está com edital aberto pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para preenchimento de 216 vagas de graduação em diversos campi. As inscrições para o Sisu começam nesta quinta-feira (16) e vão até 24 de fevereiro, no próprio site da seleção.

As oportunidades são para cursos de graduação nos campi de Aracaju (125), Itabaiana (13), Estância (10), Lagarto (58) e Propriá (10).

De acordo com o IFS, para participar da seleção, o candidato deverá ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022.

Das 216 vagas oferecidas nos 14 cursos de nível superior, 105 são destinadas à ampla concorrência e 111 são reservadas pela Lei de Cotas.

Ainda segundo o IFS, o resultado da chamada regular do Sisu 2023.1 está previsto para 28 de fevereiro, com período de matrícula de 02 a 08 de março, ocorrendo de forma presencial no campus para o qual o candidato se inscreveu. Caso o candidato não seja convocado nesta chamada única, poderá manifestar interesse para a lista de espera, entre os dias 28/02 e 08/03.

