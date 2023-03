Instituto Federal diz que aulas em campus de Ribeirão Preto devem começar no 2º semestre de 2024

Reitoria emitiu comunicado informando que comissão deve ser formada até 17 de março para analisar instalação de unidade. Tratativas começaram em 2013 e avançaram este ano, após aval do MEC. Ribeirão Preto, SP, deve ganhar campus do Instituto Federal

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) informou nesta sexta-feira (10) que as aulas no futuro campus em Ribeirão Preto (SP) devem começar no segundo semestre de 2024.

Segundo comunicado emitido pela reitoria, a comissão técnica de engenharia do IFSP deve ser montada até 17 de março para avaliar prédios públicos ou privados que a Prefeitura se dispõe a oferecer como contrapartida para instalação da unidade.

A Escola Municipal Dr. Celso Charuri, um dos locais que despontam como favoritos para receber o campus, deve ser visitada pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, neste sábado (11).

De acordo com cronograma estipulado pelo IFSP, a reitoria deve enviar ao Ministério da Educação (MEC), até abril de 2023, ofício com a exposição de justificativas para embasar a futura emissão de portaria de funcionamento do campus.

“A expectativa de prazo para a conclusão das ações supramencionadas é dezembro de 2023, com perspectivas de início de atividades administrativas e acadêmicas no segundo semestre de 2024”, termina a nota.

No início do mês, o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira (PSDB), disse que o município obteve aval do MEC para receber a unidade.

Visita oficial

O ministro Alexandre Padilha tem agenda confirmada em Ribeirão Preto para este sábado. Ele estará acompanhado de políticos da região durante um encontro que vai debater a instalação do instituto na cidade.

A reunião vai ser realizada na Escola Celso Charuri, no bairro Planalto Verde, durante a manhã. Depois, Padilha cumprirá outros compromissos em Ribeirão.

Discussão antiga

As tratativas começaram em 2013, quando a então prefeita Dárcy Vera chegou a assinar um termo de compromisso para garantir um campus na cidade, que seria na antiga fábrica de tecidos Cianê-Matarazzo, mas as conversas não avançaram e foram retomadas em 2023.

