instituto-oferta-cursos-gratuitos-em-aracaju;-saiba-como-participar

As inscrições para 235 vagas em oito cursos do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) terminam nesta sexta-feira (10), em Aracaju. As oportunidades são para os estudantes ou egressos da rede pública de ensino de Sergipe.

Os cursos são os seguintes: ‘Preparação para o Mundo do Trabalho’; ‘Jornada Empreendedora’; ‘Inglês + Projeto de Vida’; ‘Libras’; ‘Comunica+’; ‘Inteligência Emocional’; ‘Introdução à Lógica de Programação’ e ‘Informática Básica + Conectando Habilidades’.

Os interessados devem preencher o formulário de pré-inscrição acessando o link . Em seguida, os candidatos serão convocados para conhecer o propósito e a estrutura da instituição e posterior bate-papo para a efetivação da matrícula. As atividades começam no dia 1º de março e vão até o final de junho, na sede o IJCPM.

Os cursos de ‘Informática Básica + Conectando Habilidades’; ‘Jornada Empreendedora’ e ‘Comunica+’ terão um intérprete de Libras para os alunos surdos.

Mais informações podem ser obtidas pelo número (79) 9 8101.1307 (WhatsApp).

