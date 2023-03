integrante-de-banda-potiguar-toca-com-coldplay-em-shows-no-brasil

Cris Botarelli se apresentou com grupo inglês na última sexta-feira (10), em São Paulo, e volta a subir no palco nesta segunda-feira (13). Cris Botarelli no palco com Coldplay em São Paulo

Integrante da banda Far From Alaska, criada em Natal, Cris Botarelli viveu uma experiência inesperada na última sexta-feira (10), quando subiu ao palco para tocar com a banda inglesa Coldplay no estádio Morumbi, em São Paulo.

Segundo ela, o convite aconteceu uma semana antes da apresentação. Ela volta a tocar com o grupo nesta segunda-feira (13).

Cris conta que é muito fã do Coldplay e foi procurada pela produção do show, que estava buscando alguém que tocasse um instrumento conhecido como lap steel. Colegas músicos indicaram ela.

“Eu demorei um pouquinho para conseguir processar isso, porque sou muito fã da banda, muito fã mesmo. Mas eles estavam procurando outro instrumento, na verdade, que é um pedal steel, que é um instrumento com mais cordas, um pouco diferente. Ficou esse vai não vai, eu já estava meio sem esperança, e falei: ‘Quer saber? Vou gravar aqui para ver se funciona ou não’. Mandei e tive a notícia que o Chris Martin (vocalista da banda) escutou minha gravação, curtiu e me convidou”, afirmou.

Cris Botarelli comenta apresentações com a banda Coldplay no Brasil

Cris Botarelli confirmou que vai tocar com a banda na tour brasileira, pelo menos nos shows em São Paulo. A banda tem uma maratona de 11 shows no país.

Ainda segundo ela, as apresentações acontecem de forma espontânea. A banda escolhe as músicas que vai tocar durante o show.

“As coisas rolam na hora. Eles decidem as músicas. É uma coisa muito legal. Eu estou feliz porque sou muito fã e conheço todas as músicas. Então, o que ele decidir tocar, para mim, está ótimo. Está sendo uma experiência muito legal. Nunca imaginei que eu fosse viver uma coisa dessa. Mas já que veio, graças a Deus, foi uma benção de Deus na minha vida, e eu estava pronta para esse momento. Nasci para esse momento”, disse.

Guitarrista de banda potiguar é convidada para tocar nos shows de Coldplay em São Paulo

Nascida em São Paulo, Cris se mudou para Natal aos 7 anos de idade e afirma que se considera mais potiguar que paulista. Ela começou a tocar instrumentos musicais na Igreja Presbiteriana aos 12 anos de idade e entrou no circuito cultural tocando com amigos no bairro da Ribeira, na Zona Leste da capital potiguar.

Cris acabou voltando para São Paulo em 2014 com a banda Far From Alaska, porque o grupo potiguar estava fazendo muitos shows na região Sudeste, o que dificultava a logística. Na ocasião, ela acabou largando a advocacia para viver da música. A artista é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Coldplay ainda se apresenta em São Paulo nesta terça-feira (14) e na próxima sexta-feira (17) e sábado (18).

Até o fim do mês, a banda ainda fará apresentações em Curitiba e no Rio de Janeiro.

