Integrante de facção que domina área de garimpo na Terra Yanomami ostenta armas em fotos

O jovem, de 21 anos, foi descoberto após atirar no próprio pé enquanto fugia da Terra Yanomami e acionar a Polícia Militar por um disparo de arma, em Boa Vista. Integrante da facção criminosa exibia armas.

Um integrante de uma facção criminosa que domina uma região de garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami atirou no próprio pé enquanto fugia de uma operação de repreensão ao invasores no território. O jovem, de 21 anos, foi descoberto após acionar a Polícia Militar por um disparo de arma de fogo nessa quinta-feira (30), no bairro Aeroporto, zona Oeste de Boa Vista.

O caso aconteceu por volta das 12h, quando os policiais foram acionados pelo próprio jovem. Quando os PMs chegaram ao local, ele disse que havia sido baleado em um assalto na frente de casa.

Não convencidos com o relato, os policiais pediram que ele contasse a história novamente e verificaram o celular dele. O aparelho estava sob suspeita de roubo ou furto, pois não possuía nota fiscal.

Durante a ação, os agentes localizaram uma pasta oculta com várias fotos e vídeos de um garimpo ilegal dentro da Terra Indígena Yanomami. Nas imagens, o jovem ostentava armas e drogas.

Questionado, ele informou que faz parte de uma facção criminosa de origem paulista e que estava atuando dentro do território quando, durante uma operação das forças de segurança na região, ele se escondeu em uma mata e disparou a arma acidentalmente.

O disparo atingiu o pé dele. Devido a dor, o jovem fretou um helicóptero para o município de Amajari, no Norte de Roraima, e pousou em uma fazenda que serve de base para o garimpo. Em seguida, seguiu para Boa Vista na intenção de conseguir atendimento médico.

Dentro da Terra Yanomami, ele extraia cassiterita, metal que também virou alvo do garimpo criminoso. Um levantamento feito pelo Jornal Nacional revela que, entre 2021 e 2022, Roraima exportou 733 toneladas de cassiterita e seus derivados quando não havia nenhuma mina autorizada pela Agência Nacional de Mineração (ANM).

Ainda de acordo com a PM, não houve “materialidade suficiente” que caracterizasse crime e, por isso, ele não foi preso. O jovem foi liberado ainda no local de abordagem.

Vito Califano