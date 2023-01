Integrante de quadrilha que se passou por vítima em sequestro para fugir é presa, diz polícia

Segundo investigações, mulher ajudou a sequestrar e extorquir dinheiro de casal em Suzano. Quando os reféns foram libertados, ela teria dito à polícia que era uma das vítimas. Mulher suspeita de fazer parte de quadrilha do pix é presa em Suzano

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (26), uma mulher suspeita de integrar uma quadrilha que sequestrou um casal em Suzano. O crime foi em 17 de janeiro e, segundo as investigações, na ocasião a suspeita se identificou como uma das vítimas.

As apurações apontaram que, na verdade, ela fazia parte do grupo que sequestrou e extorquiu dinheiro das vítimas. De acordo com o boletim de ocorrência, o casal estavam dentro de um carro e foi abordado por quatro pessoas armadas em uma rua do Jardim Cacique.

Carro envolvido no caso foi encontrado pela polícia

Eles foram levados para uma casa e os criminosos exigiam os dados bancários para fazer operações financeiras, como explicou o delegado Lourival Zacarias Noronha ao Diário TV desta quinta-feira (26). (Assista à reportagem acima).

“Inicialmente constavam três pessoas como vítimas. Mas passamos a realizar investigações para apuração e descobrimos que uma delas não era vítima. Ela ouviu a versão que a vítima estava prestando para os policiais, quando foram resgatadas no cativeiro e se identificou como tal. A ousadia dela, perspicácia. Ela disse que estava ali com amigos e que foi levada para aquele local”.

“A princípio as vítimas verdadeiras se sentiram ameaçadas, coagidas e não relataram nada para a polícia. E ela saiu tranquilamente e foi liberada. No entanto, com as investigações nós descobrimos que ela era uma componente do grupo. Em razão disso pedimos a prisão temporária”, detalha.

A prisão contou com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. O delegado destaca que a mãe da mulher tentou despistar a polícia. “Disse que ela não morava mais na casa, que tinha saído de casa faz bastante tempo e morava em Mogi. Mas como a polícia tinha ordem judicial de ingresso na casa, ao fazer breve busca na residência, a encontraram escondida.”

Além dos dois presos no dia do sequestro do casal e da suspeita identificada depois, a polícia também prendeu um outro suspeito de integrar a quadrilha. “E nas investigações identificamos uma pessoa que figura como beneficiário de uma movimentação da conta da vítima. Enquanto a vítima estava no cativeiro, ela recebeu um PIX. Essa pessoa já era procurada pela Justiça. Fizemos buscas no imóvel onde ele reside e ele foi preso. É um portador de necessidade especial.”

