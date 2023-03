intelligenza-artificiale-e-giornalismo,-convegno-di-professione-reporter

Si parla tanto di intelligenza artificiale, ma come deve comportarsi il buon giornalismo di fronte a macchine che tentano di sostituirlo?

Professione Reporter, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Lazio, organizza per il giorno 13 aprile 2023 una lezione-convegno nella sede dell’università eCampus. Anche in Italia si sta diffondendo l’utilizzazione di testi scritti da potenti computer che sono in grado di comporli e renderli immediatamente pubblicabili. E’ il caso di domandarsi cosa può fare e cosa non deve fare il giornalista. Queste meravigliose invenzioni sostituiranno i redattori? Il robot-giornalista diffonderà notizie vere o nuove fakenews? C‘è il rischio di vedere altri tagli in un mercato del lavoro già immiserito da crisi economiche e prepensionamenti?

Intervengono: Alessandra Costante, Carlo Bartoli, Ernesto Belisario, Carlo Bonini, Claudio Cerasa, Fabio Ciotti. Guido D’Ubaldo, Stefano Feltri, Giampiero Gramaglia, Riccardo Luna, Mario Morcellini, Marco Pratellesi. Vittorio Roidi. Coordinerà Andrea Garibaldi

L’incontro si tiene nel teatro dell’università eCampus, in via Matera 18. (quartiere S. Giovanni, metro A “Re di Roma”) dalle 10 alle 13. Gli iscritti all’Ordine avranno diritto a cinque crediti formativi.

