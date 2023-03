Intensidade de chama na Revap chama atenção de moradores em São José

Relatos constam de que as chamas podiam ser vistas até mesmo de Jacareí e Taubaté, além de diversos pontos do município joseense. Morador da zona leste da cidade registrou as chamas intensas nesta terça-feira Crédito: Reprodução/Rodrigo Correa

A alta intensidade da chama na Refinaria Henrique Lage (Revap) tem chamado atenção e assustado moradores de São José dos Campos desde a noite desta segunda-feira (27). Um problema em um equipamento demandou maior consumo de gás para a tocha, o que ocasionou o aumento da chama.

Moradores afirmam que desde a noite desta segunda houve um aumento nas chamas, o que tem causado apreensão. Ao longo de todo o dia desta terça-feira, a tocha continuava alta.

As chamas, segundo relatos, podiam ser vistas de Jacareí e até mesmo de alguns pontos de Taubaté. O clarão no céu também foi percebido de diversas regiões de São José dos Campos.

Procurada, a Petrobras informou que na noite desta segunda ocorreu uma para de um equipamento e, como consequência, da unidade de craqueamento catalítico também.

Isso, segundo a empresa, provocou o alívio de pressão para o sistema do flare, o que levou ao aumento de demanda maior de gás para tocha.

A Petrobras reforçou ainda que, apesar disso, não houve impactos às pessoas, meio ambiente e abastecimento do mercado.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina.

pappa2200