Inter TV Cabugi estreia programa ‘Mistura’ neste sábado (4)

Apresentação é do jornalista Léo Souza e programa será exibido sempre os sábados, às 14h50. Programa será ao vivo e com plateia. Leo Souza apresenta o programa Mistura na Inter TV Cabugi

Divulgação

Entretenimento, cultura, novas histórias – tudo junto e misturado. Essa é a proposta do novo programa da Inter TV Cabugi, o Mistura, que estreia neste sábado (4), às 14h50, sob o comando do apresentador Leo Souza.

O programa já começa com a edição especial do Mistura Verão e promete um novo formato, sendo ao vivo e com plateia.

O apresentador promete reforçar a identidade potiguar com muito tempero e mostrando suas rotas e “rolés” pelo Rio Grande do Norte.

O programa contará com participações musicais, concursos e muita interação com o público seja na plateia, seja virtualmente, através de redes sociais, ou aplicativos de mensagens.

“Temos talentos em todas as regiões do sstado e cada vez mais queremos dar voz e vez a quem faz do Rio Grande do Norte destaque na sua cidade, na região e até no país. E os talentos são muitos quando se fala em cultura, gastronomia, esporte e em tantas áreas que precisamos de um olhar e espaço mais generoso para apresentação do melhor que temos no RN”, falou o apresentador.

O Mistura é dividido em blocos e quadros. Um dos destaque é o que conta história de personagens de forma surpreendente. E tem muito mais. “O concurso do hit do verão vai enaltecer a produção musical do nosso RN, grandes compositores e músicos que se destacam com letras inéditas”, argumenta o apresentador e idealizador do Mistura, Leo Souza.

Na bancada de jurados no quesito musicalidade, a cantora potiguar Khrystal, o João do Fama e produtores culturais que conhecem a cena potiguar. Já no mundo gastronômico, grandes chefs vão dar o toque final no sabor do Mistura.

“Este será um ano de grandes projetos aqui na Inter TV e estamos muito felizes em começar levando para a sua casa este programa capitaneado pelo Leo Souza e que reunirá música, convidados especiais, desafios e entrevistas nas tardes de sábado. Uma grande mistura dos sotaques, dos ritmos, dos sorrisos e dos temperos que fazem do RN um estado único e apaixonante. Preparem a sala, chamem a família e os amigos e venham se misturar com a gente porque a regra é clara: ninguém vai ficar parado”, falou Tiago Lajus, superintendente da Inter TV Cabugi.

O diretor de Programação da Inter TV Cabugi, André Freire, também aposta no Mistura pela diversidade de temas e formato ao vivo.

“A Inter TV segue avançando com novas tecnologias e o desafio de entreter, divertir, informar e o principal, investir em sua essência com o regionalismo que tem a cara e sotaque potiguar. O Mistura Inter TV nasce com esse propósito de atrair novos telespectadores, inclusive na competição com vídeos sob demanda e streaming. Portanto, teremos nas tardes de sábado uma programação recheada de entretenimento e variedades com games, música e boas histórias” destaca o diretor.

Aos 35 anos, mais maduro e após anos de experiência na Globo nacional, Leo Souza aposta na vivência e expertise do Domingão com Huck e Caldeirão para os novos quadros. “Vamos apresentar ao RN que podemos fazer televisão com boa histórias, bons quadros e uma grande Mistura. Um formato inovador mostrando que a TV é um espaço pra todos, para fazer e formar novas histórias”, descreve.

Vittorio Ferla