Interdição da Anhanguera em Santa Rita do Passa Quatro gera transtornos para motoristas

Tempo de viagem de Porto Ferreira para Ribeirão Preto aumenta em meia hora. Obra é feita desde quinta (2) por conta de desnível causado por chuvas. Avaliação será feita para liberação de faixas. Interdição da Anhanguera em Santa Rita causa transtornos para motoristas da região

A interdição nos dois sentidos da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Santa Rita do Passa Quatro está causando transtornos para motoristas que usam o trecho na região.

Uma viagem de Porto Ferreira a Ribeirão Preto, por exemplo, antes podia ser feita em 1 hora e 20 minutos. Com o desvio obrigatório, o trajeto dura meia hora a mais, o que pesa no bolso dos motoristas.

Obras por conta de desnível na pista

Os profissionais da concessionária responsável estão trabalhando 24 horas por dia para conseguir liberar as pistas totalmente interditadas desde a tarde de quinta-feira (2), por conta de um pequeno desnível no asfalto no sentido capital.

Uma das causas do desnível é que o trecho passa pela Serra de Santa Rita. Perto há um morro com várias minas. Algumas rochas estão mais secas, mas há rochas mais úmidas. Com as fortes chuvas de dezembro, janeiro e fevereiro, a quantidade de água que passa pelo local aumentou, o que gerou impacto na rodovia.

Além do trabalho intenso onde aconteceu o desnível, e no canteiro central, as máquinas também não param para construir um pequeno desvio por onde devem passar os veículos, deixando as pistas principais da rodovia livres para que toda a manutenção possa ser feita.

Rota alternativa

Quem vem da capital sentido interior, quando chegar em Porto Ferreria deve entrar sentido Santa Cruz das Palmeiras, seguir até Tambaú, passar por Santa Rosa de Viterbo, São Simão e retornar para a Anhanguera. Se o motorista desatento permanecer na Anhanguera, ainda consegue fazer um desvio em Santa Rita. Quem vai para a capital faz o sentido inverso.

Transtornos e gastos

A concessionária instalou painéis avisando sobre as rotas alternativas, mas alguns motoristas foram orientados.

“Fui pego de surpresa. Estou vindo de Araras para Ribeirão Preto e tenho um compromisso. Vai atrasar um pouco. Fui informado pelo funcionário da rodovia e vou colocar no aplicativo”, disse o gestor ambiental Paulo Gugante.

O representante comercial Luiz Geraldo Euzébio atende como representante comercial em mais de 60 cidades da região. A interdição tem complicado a vida dele.

“É difícil para gente porque ali era o corredor do dia a dia nosso. Agora quando vou para região de Ribeirão Preto ou eu vou por São Carlos ou vou por Santa Rosa. Aumenta o custo [com combustível] e as vendas já não estão muito boas. Então fica complicado”, disse.

Previsão de liberação de faixas

Entre esta segunda (6) e terça (7) será feita uma avaliação do solo na região que foi interditada. Com base nessa análise, a concessionária vai decidir se libera o trânsito em pelo menos uma das faixas nos dois sentidos da Anhanguera, até que os desvios fiquem prontos.

